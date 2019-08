Svolta big Usa, non solo azionisti, occhio a dipendenti

La priorità non sono solo più gli azionisti: le aziende nelle loro decisioni devono considerare anche il benessere dei loro lavoratori, e non solo il perseguire ciecamente i profitti. Il Business Roundtable, il gruppo che riunisce 200 aziende americane fra le quali Amazon e JPMorgan, manda in pensione il mantra degli azionisti che ha guidato il capitalismo americano per decenni. Gli azionisti, è il nuovo motto, vanno considerati alla pari dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori e delle comunità in cui si opera.

Le aziende devono "proteggere l'ambiente" e trattare i dipendenti con "dignità e rispetto" nel perseguire profitti di lungo termine agli azionisti, afferma il Business Roundtable, accantonando quel capitalismo sponsorizzato da Milton Friedman e che ha guidato Corporate America per decenni.