Borsa: Milano sale (+0,9%), bene Buzzi

- Piazza Affari tiene banco e aggiorna al rialzo il progresso segnato in apertura (Ftse Mib +0,9%) spinta da Buzzi (+1.94%) sull'onda lunga del via libera alla Tav in Parlamento e sulle prospettive di un incremento dei prezzi del cemento secondo le stime di Deutsche Bank. In luce anche Ferrari (+1,64%), favorita da alcune indicazioni di analisti. Acquisti su Amplifon (+1,8%) ed Stm (+1,56%), in linea con l'andamento dei titoli del settore in vista di schiarite sul fronte della guerra dei dazi. Il calo dello spread a 231,5 punti favorisce solo in parte i bancari, da Unicredit (+0,3%) a Banco Bpm (+0,4%), da Intesa (+0,36%) a Ubi (+0,33%). Fanno meglio Poste (+1,2%) ed Mps (+0,9%). Nessun segno meno, ma pochi movimenti per Snam (+0,28%) e Italgas (+0,25%). Meglio Eni (+0,74%) e Saipem (+1,07%). Tra i minori sprint di Bim (+6,58%), scivolone di Bialetti (-4,93%).

Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,65% a 5.362 punti, Francoforte lo 0,92% a 11.801 punti e Londra lo 0,54% a 7.293 punti.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco avvia la settimana a 233 punti base, in ribasso rispetto ai 238 segnati alla chiusura di venerdì, giornata durante la quale il differenziale era arrivato a quota 240 punti con una fiammata di oltre 30 punti in 24 ore. Il rendimento del titolo decennale italiano scende all'1,77%