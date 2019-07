Spread Btp-Bund risale, Piazza Affari maglia nera

Lo spread tra Btp e Bund risale a 200 punti base per la prima volta dal 22 luglio scorso. Il rendimento del decennale italiano - sugli schermi Bloomberg - è salito all'1,61%.



Il Tesoro ha collocato tutti i sei miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti in asta con tassi in netta discesa. Il rendimento medio del Btp a 10 anni è sceso a 1,56% dal 2,09% del collocamento di giugno rivedendo i minimi da ottobre 2016. Anche il tasso del quinquennale segna un deciso calo a 0,8% da 1,34%. Venduti anche Ccteu con scadenza gennaio e aprile 2025 per 1,25 miliardi, rispettivamente al tasso di 1,06% (da 1,60%) e dell'1,11%.



Le Borse europee, dopo l'incertezza iniziale, procedono in terreno negativo. I listini sono appesantiti dalle banche e dal comparto dell'automobile. C'è attesa tra gli investitori in vista delle prossime mosse della Fed sui tassi d'interesse e per l'esito del dialogo tra Usa e Cina. Sul versante valutario l'euro sul dollaro passa di mano a 1,1145 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. In rosso Madrid (-0,9%), Francoforte (-0,7%) e Parigi (-0,4%) mentre è in controtendenza Londra (-0,2%). Rallenta il comparto finanziario (-0,8%) dove sono pesanti non solamente le banche italiane. In rosso Commerzbank (-2,8%), Bnp Paribas (-1,7%), Barclays (-1,1%) e Banco Santander (-1%). Andamento negativo per le auto (-1%) dove sono in calo Peugeot (-1,6%), Renault (-1,4%), Volkswagen e Daimler (-0,8%). In rialzo il comparto dell'energia (+0,6%), con l'aumento del prezzo del petrolio. In rialzo Bp (+3,4%) e Shell (+0,1%) mentre è debole Total (-0,5%).



La Borsa di Milano (-1,5%) peggiora ancora e indossa la maglia nera tra i listini del Vecchio continente. Piazza Affari rallenta dopo l'aumento dello spread tra Btp e Bund che risale a 200 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,61%. Sul Ftse Mib pesa l'andamento del comparto bancario e dell'automobile. In fondo al listino Unicredit (-2,4%), Ubi ed Mps (-2,3%), Banco Bpm (-1,7%) e Intesa (-1,4%). Male anche il comparto dell'auto con Fca (-2,1%), Pirelli (-2,7%), Cnh (-1,5%) e Ferrari (-1,1%).



Borsa asiatiche in rialzo dopo la riunione della Banca centrale del Giappone (Boj) che ha rivisto al ribasso le stime sull'inflazione e sul Pil, lasciando invariata la politica monetaria ultra espansiva. L'attenzione si concentra ora sulle prossime decisioni della Fed sui tassi d'interesse e sui colloqui tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Archivia la seduta in positivo Tokyo (+0,4%). Sul versante valutario lo yen si deprezza al cambio con il dollaro a 108,96, e poco sotto i 121 sull'euro. A contrattazione ancora aperta sono in rialzo Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,6%), Hong Kong (+0,3%), Seul (+0,5%). Piatta Seul (-0,05%). Sul fronte macroeconomico previsti per i dati sul Pil della Francia e la fiducia industria e dei consumatori dall'Eurozona. Dagli Usa in arrivo l'indice sui redditi personali e le spese al consumo.

I giudici della corte federale costituzionale tedesca hanno respinto due denunce contro l'Unione bancaria europea. Lo ha reso noto oggi la Corte di Karlsruhe. La vigilanza delle banche centrali nell'area euro e il fondo comune per finanziare gli istituti di credito in difficoltà erano sottoposte oggi all'esame della Corte costituzionale tedesca.