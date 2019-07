Tav: Mit licenzia Coppola, si era dissociato dal 'no' dell'analisi costi-benefici

E' stato licenziato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l'analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dall'esito negativo della valutazione. Lo conferma il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in merito a quanto anticipato dal Messaggero. Coppola, scrive il quotidiano, è stato licenziato con una 'mail', una semplice 'pec' firmata dal ministro Danilo Toninelli. Coppola, fanno sapere dal Mit, "ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate e soprattutto resta un'ombra su di lui, in merito al falso contro-dossier con numeri sballati sulla analisi costi-benefici Tav che gli è stato attribuito sulla stampa e di cui poi lui ha smentito la paternità. Senza però chiedere rettifica ai giornali che glielo attribuivano". Secondo il quotidiano ora è in bilico anche il presidente della commissione Marco Ponti, in scadenza a settembre.