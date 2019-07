Settimana decisiva per Alitalia. Il Mise, niente proroghe

Si apre una settimana decisiva per Alitalia, vista la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti ma manca ancora il quarto candidato per chiudere con la cordata guidata da Fs, che insieme a Delta e alla quota del Mef arriva al momento attorno al 60%.

Non esiste, sottolineano fonti del Mise, alcun rinvio del termine per la chiusura del dossier. Come ribadito dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, fanno sapere dal ministero, il termine ultimo per la presentazione delle offerte resta quindi quello già fissato al 15 luglio.

Fra i pretendenti si sono fatti avanti il gruppo Toto, il presidente della Lazio Claudio Lotito e un imprenditore colombiano, German Efromovich di Avianca.