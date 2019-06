Bcc: Iccrea banca, Pastore nuovo dg

Mauro Pastore, direttore generale della Bcc di Roma, è stato nominato nuovo direttore generale di Iccrea Banca, la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo ha deciso il cda della società al termine della riunione che si è tenuta nella giornata di oggi. Pastore sostituisce Leonardo Rubattu. Mauro Pastore, classe 1965, nato a Roma, proviene dalla BCC di Roma, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dal 2010. Laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, dopo significative esperienze nel campo della revisione e come consulente fiscale-societario, è stato Direttore Generale della Federazione delle BCC di Lazio Umbria Sardegna, mantenendo incarichi amministrativi e di controllo in primarie società. Nel 2004 ha assunto la carica di Vicedirettore Generale della BCC di Roma per divenire poi dg dal 2010.