Conte: "Farò di tutto per evitare la procedura europea"

"Faro' di tutto per scongiurare la procedura di infrazione" da parte della Commissione Europea. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa al Melia Palace Hotel di Hanoi.

"Il monitoraggio dei nostri conti, in particolare nel 2019, - ha affermato il presidente del consiglio - sta evidenziando delle maggiori entrate tributarie e contributive, e anche non tributarie, rispetto alle stime. Questi ci permette di avere dei margini e di reagire meglio alla congiuntura economica non favorevolissima".