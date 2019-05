Carige: salta l'operazione con Blackrock

(ANSA) - GENOVA, 9 GEN - Salta l'operazione di salvataggio di Carige da parte di Blackrock. Il fondo "ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse".

Lo comunicano i commissari della banca, aggiungendo che "proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige. Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia".