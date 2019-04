Borsa: Milano gira in negativo, attesa per giudizio S&P

La Borsa di Milano (-0,4%) gira in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Fari puntati sul giudizio che l'agenzia S&P darà sul rating italiano. Piazza Affari è appesantita dalle banche e dai titoli legati al petrolio dopo il calo del prezzo del greggio. Resta stabile lo spread tra Btp e Bund a 269 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,67%.

In fondo al listino Saipem (-3,3%) e Tenaris (-2,7%). In rosso anche Eni (-0,6%), Snam e Italgas (-0,3%). In rosso le banche con Unicredit (-1,1%), Ubi (-0,7%), Intesa e Bper (-0,2%). Soffrono anche la Juve ed Stm (-1%).

Andamento positivo per Tim (+1%), Amplifon (+0,8%) e Fineco (+0,4%). Piatte Pirelli (-0,09%), Leonardo (-0,05%) e Buzzi (+0,05%).(ANSA).