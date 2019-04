La Juventus, sconfitta in Champions, è rientrata agli scambi in Borsa e ora cede il 19% a 1,3 euro. Sul listino di Amsterdam intanto l'Aiax, uscita con un 2 a 1 vittoriosa nella partita con la la Juve, corre mettendo a segno un rialzo del 9,91% a 18,8 euro.

La sconfitta ha travolto i bianconeri in Borsa. Il titolo non è riuscito ad entrare gli scambi segnando in avvio di seduta un calo teorico del 25%.