Trasporto aereo, domani sciopero di 4 ore. Alitalia cancella 95 voli

Sciopero lunedì di 4 ore nel trasporto aereo. Disagi in vista, dunque, per chi ha prenotato un volo. L'Alitalia ha messo in atto un piano che garantirà ai passeggeri di partire comunque in giornata.

I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, anche Anpac e Apnav hanno confermato lo sciopero per piloti e assistenti di volo Alitalia.

Più pesante la giornata per chi ha scelto i voli Air Italy, qui lo sciopero sarà di 24 ore, ma verranno garantite i voli fra le 07.00 e le 10.00 e fra le 18.00 e le 21.00.

Negli orari a rischio Alitalia ha previsto di cancellare 95 voli (sui 550 della giornata). Chi ha rinunciato al volo sarà rimborsato.