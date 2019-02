Fitch conferma il rating dell'Italia: BBB con outlook negativo

L'agenzia internazionale Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo. "Non ci aspettiamo che il governo italiano duri l'intero mandato e vediamo un aumento delle probabilita' di elezioni anticipate dalle seconda meta' di quest'anno", afferma l'agenzia di rating Fitch.

"Le tensioni plolitiche nella coalizione di governo e la possibilita' di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio" del'Italia, scrive Fitch, sottolineando come "le differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni".

"Vediamo un potenziale moderato e positivo sul fronte della sostenibilita' di medio termine del debito italiano nel caso di un nuovo governo piu' stabile e nel caso che un orizzonte programmatico piu' ampio faciliti alcuni aggiustamenti di bilancio e un mix di politiche piu' prevedibile e di sostegno alla crescita", afferma l'agenzia di rating.

"Le valutazioni di Fitch confermano la solidità economica del nostro Paese - si legge in una nota di Palazzo Chigi - e, come era prevedibile, risentono del rallentamento economico transitorio che sta investendo tutto il continente europeo. Andiamo avanti con la strada tracciata nella manovra per assicurare sviluppo ed equità sociale all'Italia, prestando attenzione ai rischi provenienti dal contesto internazionale".