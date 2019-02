Accordo Parigi-Berlino sull'eurobudget, soldi a chi fa le riforme

C'è l'accordo fra Parigi e Berlino sull'eurobudget, e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre europeo. È quello che scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, citando il documento di quattro pagine, anticipato già nei giorni scorsi. Quando il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha affermato che l'incontro con l'omologo francese Le Maire aveva portato a un'intesa ormai chiara, da formalizzare solo per iscritto entro fine settimana.

L'eurobudget dovrebbe essere parte del bilancio europeo, e sostenere le riforme, che vengono identificate nell'ambito del semestre. Come possibili fonti di finanziamento del budget, Berlino e Parigi citano tre opzioni: la tobin tax, contributi dal bilancio Ue, o mezzi che arrivino dall' "Ue Invest", programma che succede al cosiddetto fondo Juncker. Un finanziamento attraverso il credito viene invece escluso. I fondi diventerebbero accessibili solo a riforme fatte: si istituirebbe su questo punto un legame vincolante. Questo documento comune viene così considerato la base per la trattativa con gli altri ministri delle finanze dell'eurozona.