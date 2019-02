Reddito: lunedì sarà presentato il sito

Il sito che consentirà di avere informazioni sul reddito di cittadinanza e poi dal mese prossimo di inviare telematicamente la domanda per il sussidio se si possiede l'identità digitale Spid che sarà presentato lunedì 4 dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, si chiamerà www.redditodicittadinanza.gov.it. Il nome è contenuto in un opuscolo dell'Inps che sarà presto pubblicato che spiega con le risposte a 21 domande i principali temi che riguardano il Reddito.

L'opuscolo spiega che la domanda per il Rdc può essere presentata "in modalità cartacea presso gli uffici postali avvalendosi del modulo di domanda predisposto dall'Inps, a partire dal 6 marzo 2019, ai Centri di assistenza fiscale (con le modalità che saranno comunicate successivamente) oppure "on line, direttamente sul sito del ministero del Lavoro al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali Spid".