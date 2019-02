Trivelle: allarme da sindacati-Confindustria

Confindustria Energia e i sindacati di settore Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL hanno chiesto un urgente incontro al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sviluppo per esprimere "le forti preoccupazioni circa gli impatti negativi che la norma contenuta nel decreto Semplificazione produrrà nella filiera produttiva legata all'esplorazione e alla coltivazione di idrocarburi, caratterizzata da elevate competenze e tecnologie e in cui sono occupati migliaia di addetti fra diretto e indotto". Lo si legge in una nota congiunta. Dopo aver lamentato "la mancanza di un preventivo confronto con le parti sociali, il settore esprime preoccupazione anche per le ricadute negative che il provvedimento produrrà in termini di riduzione della produzione nazionale, in un settore strategico per il Paese".

Anche per la Cna "la sospensione delle concessioni per le cosiddette trivelle in mare, inserita nel Dl Semplificazioni, è da ripensare. Rischia di penalizzare in maniera pesante territori e settori produttivi".