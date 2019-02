Rc Auto: Ivass,prezzi -100 euro in 5 anni

In circa cinque anni il prezzo medio effettivamente pagato per la garanzia Rc Auto è sceso di quasi 100 euro, precisamente di 96 euro. E' quanto è emerso nel corso della presentazione del bollettino Iper dell'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che fa notare come si sia passati dai 515 euro del quarto trimestre 2013, data d'inizio della rilevazione, ai 419 euro del terzo trimestre del 2018.