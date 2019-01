Turkish 1/a tra linee aeree per eDreams

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Turkish Airlines seguita da Emirates e Aegean Airlines: sono le regine della top ten delle migliori compagnie aeree di linea dell'anno, almeno secondo eDreams che si basa sulle recensioni di oltre 74.000 passeggeri stilate tra fine novembre 2017 e fine novembre 2018.

Per la compagnia turca si tratta di una conferma rispetto allo scorso anno, mentre Emirates sale di 4 posizioni e i greci scendono di un posto.

Le altre compagnie in classifica sono: Air Corsica al quarto posto, AerolinasArgentinas al quinto, Finnair al sesto, Swiss International Airlines al settimo, Middle East Airlines all'ottavo, Aeroflot al nono e Etihad Airways al decimo.

E gli italiani? Quando si tratta di volare, le preferenze dei viaggiatori dello stivale rispecchiano quasi totalmente quelle della classifica europea, ma con un tocco di patriottismo.

Infatti, la maggior parte dei passeggeri mette al primo posto Emirates e al secondo Turkish Airlines, ma Alitalia, in terza posizione, resta comunque tra le compagnie più amate.