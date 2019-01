Asta Bot 6 mesi fa il pieno, tassi tornano negativi

Il Tesoro ha collocato Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro con tassi crollati di nuovo in territorio negativo.

Il rendimento sul titolo a sei mesi è sceso a -0,025% da 0,215% dell'asta precedente, segnando i minimi da aprile 2018.

La domanda è stata pari a 1,82 volte l'importo offerto, in rialzo da 1,33 precedente.