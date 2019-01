Draghi, rischi al ribasso ma Bce pronta ad agire

"I rischi sulle prospettive economiche si sono mossi verso il ribasso" ma la Bce può usare di nuovo "altri strumenti nella cassetta" degli attrezzi se le cose andassero "molto male". Così il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. "Grazie agli sforzi di tutti i cittadini Ue l'Eurozona è uscita dalla crisi", con risultati "tangibili" come i 22 trimestri consecutivi di crescita e la disoccupazione al minimo da ottobre 2008. Ma negli ultimi mesi arrivano "informazioni più deboli dell'atteso", e "la persistenza delle incertezze, in particolare collegate a fattori geopolitici e alla minaccia di protezionismo pesa sul sentimento economico", ha spiegato.

Inoltre Draghi ha sottolineato che "un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto", perché a quel punto "sono i mercati che decidono", e ogni decisione di policy "deve essere scrutinata dai mercati, cioè da persone che non votano e che sono fuori dal processo di controllo democratico".

"Il debito viene prodotto da decisioni politiche dei Governi", e "la sovranità viene persa a causa di politiche sbagliate", ha spiegato il Presidente della Bce.