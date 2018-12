Sindacati: 'Manovra pessima, manifestazione'

Una manovra "sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio". Lo affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil, dicendosi pronte alla mobilitazione unitaria "che culminerà con una grande manifestazioni nazionale a Gennaio". "Per le modalità della sua approvazione, - affermano ancora - rappresenta una grave lesione alla democrazia parlamentare".