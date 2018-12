Energia:Codacons,stangata sulle famiglie

Una maxi stangata da 1,32 miliardi ha pesato sulle tasche delle famiglie nel 2018 per gli aumenti registrati da luce e gas dall'inizio dell'anno.

A fare i conti è il Codacons che ha calcolato come dal primo gennaio al 31 dicembre le tariffe della luce abbiano registrato un incremento dell'11,12% e quelle del gas del 13,67%. In media una famiglia ha così speso 93 euro in più - 32 euro per la luce e 61 euro per il gas - al lordo delle tasse.

Per questo l'associazione dei consumatori ha lanciato una campagna su 'stop rincari energia': un gruppo d'acquisto del tutto gratuito per i cittadini, avvalendosi dell'esperienza di Pricewise che ha alle spalle 60 gruppi di acquisto in 13 paesi europei.

Lo studio calcola anche l'alta incidenza di imposte che le famiglie pagano sulle bollette. Oggi italiano paga il 38,68% di imposte e oneri su ogni fattura del gas, e il 27,62% di tasse su ogni bolletta dell'elettricità. Ciò significa che su una spesa media annua per l'elettricità pari a 552 euro, la famiglia "tipo" ha pagato 152,4 euro di imposte; per il gas a fronte di una bolletta annuale media di 1.096 euro, la stessa famiglia ha versato addirittura 424 euro di tasse.