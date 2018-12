L'Italia è il paese Ocse con la maggiore spesa per pensioni di reversibilità rispetto al Pil. Lo si legge nell'Outlook Pensions 2018 dell'Ocse che sottolinea come nel nostro Paese nel 2017 si sia speso oltre il 2,5% del PIl per queste pensioni a fronte di una media Ocse dell'1%. Seguono l'Italia la Grecia e la Spagna. Il dato è legato anche alla bassa occupazione femminile. Spendono meno dello 0,5% del Pil, tra gli altri l'Australia, il Canada e il Regno Unito.