Dl fisco: al via esame Aula Senato, atteso ok in giornata - DIRETTA

Decreto fiscale collegato alla manovra in discussione in Aula al Senato. L'Aula ha respinto le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni al decreto fiscale. Ora si passa alla discussione generale. Il voto è previsto in giornata. Il testo dovrà poi passare all'esame della Camera per la seconda lettura.

DIRETTA

La commissione Finanze ha concluso nella tarda serata di ieri il voto degli emendamenti al provvedimento, che si è trasformato in un 'omnibus' che va dalle sanatorie fiscali al bonus bebè, dalla nuova tassa sui money transfer agli incentivi per l'aggregazioni delle reti di Tim e Open Fiber. Aperto ancora il nodo della rottamazione delle tasse locali, a partire da Imu e Tasi.