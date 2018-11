Spread Btp-Bund scende sotto quota 300

Lo spread Btp-Bund scende sotto i 300 punti base da 308 di ieri. Il rendimento del decennale italiano cede terreno al 3,37%.

Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura con lo spread tra Btp e Bund in calo a 299 punti base, sotto la soglia psicologica dei 300. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,33% a 18.663 punti spinto dai bancari Banco Bpm (+2,59%), Intesa (+1,43%), Unicredit (+1,22%) ed Mps (+1,99%), mentre Carige non riesce a fare prezzo. Acquisti anche su Ubi Banca (+1,15%), più cauta invece Bper (+0,75%), Segno positivo per Mediaset (+0,51%), Enel (+0,45%) ed Stm (+0,49%), in calo invece i petroliferi Saipem (-0,67%) ed Eni (-0,15%), con il greggio giù a 53,3 dollari al barile. Cauta Tim (+0,2%).