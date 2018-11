Tim: per Gubitosi Ad 7 voti nel cda. Di Maio: player unico

Proseguono i contatti tra i 10 consiglieri espressi da Elliott nel Cda di Tim per convergere sul nome dell'Ad. In giornata è tra l'altro previsto una call.

Allo stato, secondo quanto risulta all'ANSA, la conta dei voti vede 7 consiglieri a favore di Luigi Gubitosi, 2 per Alfredo Altavilla (dei quali 1 è Altavilla stesso) e 1 incerto. Previsto invece il voto contrario, qualunque sarà il nome portato domani in consiglio, da parte degli amministratori eletti nella lista di Vivendi.

"Su Tim noi siamo impegnati a creare un player unico della connettività, vedremo cosa succederà in Tim, quello che succede in Tim è un'operazione di mercato. Quindi noi non interferiamo". Lo afferma il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "La nostra ambizione è creare un player unico che consenta di fare arrivare la connessione a tutti gli italiani". Se a maggioranza pubblica o privata "lo vedremo nei prossimi giorni", aggiunge Di Maio rispondendo ai giornalisti.