Borsa: Europa gira in calo con tensioni su Brexit

Le Borse europee girano in negativo sulle tensioni nel governo inglese per la Brexit dopo le dimissioni del ministri Dominic Raab e Esther McVey e del sottosegretario dell'Irlanda del Nord. La sterlina è in calo su euro e dollaro. La divisa britannica è quotata a 1,367 contro quella europea (meno 1,08%) e sotto 1,3 contro quella Usa. Londra tiene a +0,23% mentre tra le altre Piazze Parigi segna un -0,11%, Francoforte un -0,04% e Madrid un -0,33%. Milano è la peggiore (-0,67%) appesantita dalle vendite su Prysmian (-4,97%), Stm (-3,18%), Leonardo (-2,63%), Poste (-1,86%) e dai bancari con Mps che perde il 2,35%, Banco Bpm l'1,79% mentre è in altalena Carige che ha toccato nuovi minimi a 0,0019 euro. Mentre lo spread tra btp e bund è a quota 314 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,49%.