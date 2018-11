Banda ultalarga, il governo spinge la rete unica Tim-Open Fiber

Tornano i rumors su una 'sfiducia' ad Amos Genish e addirittura di un cda straordinario convocato per settimana prossima per discutere di un cambio governante ma Tim smentisce. "Il prossimo cda è già stato convocato per il 6 dicembre e non è prevista una convocazione straordinaria prima" risponde un portavoce. La riunione era già stata calendarizzata tra quelle che vengono mensilmente previste dal gruppo.

Intanto il governo è pronto a favorire l'integrazione in una unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber, rivedendo la cornice normativa per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga. A confermare le indiscrezioni di stampa fonti di governo del M5S, tra i principali sponsor dell'operazione che, stando alle anticipazioni ma non confermate, avrebbe il via libera anche dell'alleato leghista e del Tesoro. Nello schema ruolo chiave sarebbe affidato a Cdp che è già in Telecom con una quota vicina al 5% e in Open Fiber al 50%, alla pari di Enel.