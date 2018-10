Borsa e mercati: Spread Btp-Bund in area 300 punti. Piazza Affari positiva

Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura (Ftse Mib +1%), spinta da Stm (+4%), sulla scia della giapponese Advantest dopo i conti trimestrali, mentre lo spread tra Btp e Bund stabile a quota 300 punti favorisce Banco Bpm (+3,8%), Ubi Banca (+2,47%), Poste (+2,3%), Unicredit (+1,3%) e Intesa (+0,8%). Sprint di Mps (+2,57%), invariata invece Carige a differenza di Popolare Sondrio (+0,9%), che ha sottoscritto il contratto per l'acquisto di CariCento. Pesa Fca (-4,9%) all'indomani dei conti trimestrali e dopo la bocciatura degli analisti di Mediobanca, mentre sale Cnh (+2,89%), che li presenterà il prossimo 7 novembre. Acquisti su Fineco (+2,98%), Moncler (+2,65%), Saipem (+2,24%) e Buzzi (+2,49%), mentre cedono Recordati (-0,97%), Snam (-0,54%) e Terna (-0,15%).



Asia brillante, effetto trimestrali, Tokyo +2,16% - Effetto conti trimestrali per le principali borse di Asia e Pacifico, guidate da Tokyo (+2,15%), che azzera le perdite registrate nell'ultimo mese. Positive anche Taiwan (+2,9%), Seul (+0,74%) e Sidney (+0,43%),mentre sono ancora aperte Hong Kong (+1,16%), Shanghai (+1,35%) e Mumbai (+0,32%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, nonostante il calo delle vendite al dettaglio registrato in Germania in settembre. In arrivo l'inflazione in Francia e in Italia, il Pil trimestrale della Spagna e la disoccupazione in Italia e nell'Ue. Dagli Usa sono previste invece le richieste settimanali di mutui e l'indice della fiducia dei direttori acquisti di Chicago. Migliori delle stime, sulla piazza di Tokyo,i conti trimestrali dei tecnologico Advantest (+12,91%) e Kyowa (+10,25%) e del vettore Nippon Express (+7,84%), insieme a quelli di Honda (+6,47%), che ha alzato anche le previsioni per l'intero esercizio, Tdk (+6,09%) e Sony (+4,74%).