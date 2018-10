Alitalia: arrivate offerte da Fs e EasyJet

Alla scadenza del termine per le offerte vincolanti per Alitalia, sono intanto due quelle arrivate: da Ferrovie dello Stato e da Esayjet.

Fs ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisto dei rami d'azienda delle società Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner.

L'offerta stabilisce che venga fatto un piano industriale nel corso di una 'confirmatory due diligence', condizione essenziale dell'operazione per individuare soggetti privati e istituzionali interessati. Contemporaneamente Fs si riserva di costituire una società anche con la compartecipazione di un primario vettore aereo. La low cost inglese EasyJet ha ribadito "la propria manifestazione di interesse per un'Alitalia ristrutturata". Tale manifestazione di interesse, "in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, è coerente con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia", afferma la compagnia in una nota.