Rallenta più del previsto attività servizi e manifattura Ue

Rallenta più del previsto l'attività del settore dei servizi e manifatturiero nell'Eurozona ad ottobre. L'indice Pmi composto, che monitora l'attività dei due settori, calcolato da Markit, è sceso a 52,7 punti da 54,1 di settembre, contro stime per un calo più contenuto a 53,9 punti. Si tratta della lettura preliminare e segna i minimi da oltre due anni. In Germania, principale economia dell'Eurozona, l'indice è sceso a 52,7 punti da 55 del mese scorso, con gli ordini industriali in contrazione per la prima volta negli ultimi quattro anni.