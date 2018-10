Piazza Affari ai minimi da dicembre 2016

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - All'indomani della bocciatura della manovra da parte dell'Ue, il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,69% a 18.485 punti, aggiornando i minimi dalla metà di dicembre 2016. Seduta negativa anche per le altre Borse europee. Tranne Londra, che è salita dello 0,11%, gli altri listini hanno chiuso in rosso. Il peggiore è stato quello di Milano, seguito da quello di Francoforte (-0,73%). Anche l'indice Dj Stoxx600 ha aggiornato i minimi dal dicembre 2016, chiudendo a 353 punti.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 321 punti base, dai 318 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano al 3,60%. Nel corso della seduta il differenziale tra i titoli a 10 anni italiani e tedeschi ha raggiunto i 324,6 punti base.