Manovra: Tria, con Ue apriremo dialogo costruttivo

"La posizione di Milano e dell'Italia è centrale in Europa". Lo sostiene il ministro dell'Economia Giovanni Tria che, all'assemblea di Assolombarda alla Scala, sottolinea che "arte e imprenditoria sono tratti distintivi di Milano e dell'Italia agli occhi del mondo" . A suo dire "condividono la cultura del lavoro e del rischio e qui celebriamo i successi di un territorio e di imprese che si confermano come vera eccellenza italiana, motivo di orgoglio per tutta l'Italia". "La strategia espansiva non é temeraria. Le nostre scelte non mettono a rischio i conti pubblici". Sulla manovra sono "convinto - ha aggiunto Tria - della stabilitá del nostro impianto". Con le autoritá dell'Ue apriremo un "dialogo costruttivo. Questa sera incontrerò a Roma Moscovici", ha sottolineato il ministro dell'Economia.

Bonomi, Assolombarda non fa opposizione, tifa Italia - Assolombarda, la più grande organizzazione territoriale di Confindustria, non fa opposizione e "tifa da sempre per l'Italia". Lo afferma il presidente Carlo Bonomi all'assemblea annuale in corso al Teatro alla Scala di Milano. "Il clima sociale e culturale che ha portato al voto dello scorso 4 marzo - scandisce - non chiede alle imprese di mettere in campo forme di opposizione ai partiti e al Governo" . "Noi - sottolinea - non tifiamo per questo o per quello né contro questo o quello, noi tifiamo per l'Italia da sempre".



"Le stime di maggior crescita del Pil del Governo non risultano credibili e il debito pubblico continuerà a salire". Questo il giudizio del presidente di Assolombarda sulla manovra economica del Governo. "Il punto - spiega il numero uno della più grande associazione di industriali in Italia - è tutto qui, il Governo del cambiamento non ha prodotto una manovra di vero cambiamento e tutti comprendiamo che il dividendo che si ricerca è quello elettorale e non della crescita".



Bonomi chiede che gli italiani si possano esprimere "con un referendum" per "dire se vogliono pagare di tasca propria per Alitalia" . "Diciamo no a uno Stato che crede di poter rigestire il trasporto aereo" , afferma e ricorda che "abbiamo profuso sei volte l'ammontare di quello che il Venture Capital dà alle start-up in un anno e tutto questo per un vettore che perde 1,2 milioni di euro al giorno" .(ANSA).