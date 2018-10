Netflix sopra le attese, +15% a Wall Street

Netflix chiude il terzo trimestre con ricavi per 4 miliardi di dollari, in linea con le attese degli analisti. L'utile per azione si e' attestato a 89 centesimi, sopra le previsioni del mercato che scommetteva su 68 centesimi. Il numero degli abbonati e' salito di 6,96 milioni, ben oltre i 5,09 milioni attesi da Wall Street. I risultati sopra le attese spingono il titolo Netflix nelle contrattazioni after hours, dove arriva a guadagnare il 15%.