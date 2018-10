Piazza Affari migliora, spread in area 290

Dopo una partenza lanciata e una frenata in mattinata, Piazza Affari a metà giornata ritorna su un rialzo attorno al punto percentuale (Ftse Mib +0,9%) con Recordati e Banco Bpm quali titoli migliori in aumento del 3%. Dopo l'intervento del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al seminario del Centro studi di Confindustria e il miglioramento dello spread poco sopra quota 290, in Borsa a Milano si sono rafforzati gli acquisti con Leonardo e Mediaset che salgono ampiamente sopra i due punti percentuali. Positive anche Mps (+1,7%) e Atlantia (+1,3%), con Intesa e Unicredit che si muovono attorno al rialzo dell'1%. Sempre in calo di circa un punto percentuale Moncler e Luxottica mentre dopo i crolli recenti prosegue il tentativo di recupero di Astaldi, che sale dell'11% a quota 0,45.



In apertura lo spread tra Btp e Bund aveva segnato un netto calo a 284 punti contro i 302 della chiusura di ieri. Con il rendimento del titolo decennale che era sceso al 3,30%. Poi in mattinata lo spread ha accelerato ed è risalito a 300 punti base mentre il vicepremier Di Maio commentava la Manovra del governo in un punto stampa alla Camera. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni si era in rialzato al 3,42%.