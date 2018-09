Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,01% a 20.601 punti e lo spread fra Btp e Bund tedesco chiude in calo a 265,4 punti rispetto ai 276 dell'avvio di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 3,07%



Chiusura in rosso per le principali Piazze europee. Londra cede lo 0,62% con il Ftse 100 a 7.458 punti. Più pesante Francoforte che perde l'1,11% con il Dax a 12.209 punti, così come Parigi in calo dell'1,31% con il Cac 40 a 5.342 punti.