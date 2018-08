Saipem:nuovi contratti in Guyana e Congo

Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti in Guyana e Congo per un importo complessivo di 700 milioni di dollari. Il primo contratto riguarda la seconda fase dello sviluppo del giacimento Liza, progetto operato da Esso Exploration & Production Guyana Limited, controllata di ExxonMobil. I lavori verranno eseguiti in continuità con la prima fase già assegnata a Saipem nel 2017. Saipem eseguirà l'ingegneria di dettaglio e approvvigionerà i beni ed i servizi necessari alla costruzione e all'installazione dei riser, delle pipeline, delle strutture sottomarine e dei jumper di collegamento. Attraverso la controllata Boscongo, Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore nella Repubblica del Congo per un progetto relativo alla centrale elettrica che coprirà oltre la metà del fabbisogno elettrico del Paese.