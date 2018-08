Banche Popolari:sospensione Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza presentata da un gruppo di soci, ha sospeso temporaneamente, in via cautelare, la trasformazione in spa delle banche popolari prevista dalla riforma. La sospensione, che di fatto protrae quella già decisa in precedenza, varrà fino alla sentenza di merito che sarà emessa a seguito dell'udienza fissata per il prossimo 18 ottobre. Il provvedimento dei giudici amministrativi segue e si aggiunge alla sospensione di fatto già disposta dal decreto milleproroghe che aveva prorogato i termini per la trasformazione fino a fine 2018