Lavoro: dal 3/9 Film Festival a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - La 14/a edizione del Labour Film Festival di Miulano, tra le principali rassegne del genere in Italia, si terrà a Sesto San Giovanni (Milano), la ex-Stalingrado d'Italia, dal 3 settembre all'11 ottobre. E' quanto annuncia la Cisl regionale della Lombardia, che organizza il Film Festival insieme alle Acli e al Cinema Rondinella, dove avranno luogo le proiezioni e i dibattiti. Numerosi gli appuntamenti previsti per l'edizione del 2018, che ricorderà la figura di Pierre Carniti, scomparso lo scorso mese di giugno.

Per la proiezione di 'My name is Adil' sarà presente il regista Adil Azzab, mentre, tra le pellicole proposte, sono in programma 'Tre fili fino a Milano' di Ermanno Olmi, 'Io sono tempesta' di Daniele Luchetti, 'L'atelier' di Laurent Cantet, 'Visages Villages' di Agnes Varda, 'Dogman' di Matteo Garrone, 'Petit Paysan' di Hubert Charuel, 'Aperti al pubblico' di Silvia Bellotti, 'Lorello e Brunello' di Jacopo Quadri e 'Il Clan dei Ricciai' di Pietro Mereu.