Dl dignità: ok commissione, in Aula lunedì

Via libera delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera al decreto dignità. Le Commissioni hanno conferito mandato al relatore. L'approdo in Aula è previsto lunedì 30 luglio alle 12 con il voto definitivo il 2 agosto.

Salta il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario). Lo prevede un emendamento Cinquestelle al decreto dignità approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Il Movimento aveva definito la misura della Buona Scuola come una norma "genera precari", perché, spiega in una nota Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura di Montecitorio, "quando un precario ha fatto 36 mesi di servizio viene buttato per creare un altro precario che realizzi altri 36 mesi di servizio".