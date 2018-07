Lavoro, Di Maio: 300 mln per bonus assunzioni

"Stiamo valutando il bonus e quantificando quanto sarà l'incentivo per chi assume a tempo indeterminato. Ci sono 300 milioni di euro l'anno". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio sottolineando che l'incentivo "dovrebbe essere un abbattimento del 10% sul costo del lavoro".



"Il contratto a tempo indeterminato deve diventare normalità. E' questo che vogliamo favorire" Così di Maio a La 7 chiedendo di "Non bisogna fare terrorismo psicologico" sulle modifiche sui contratti a termine. "L'Italia è stato un paese che per tradizione tutelava i diritti dei lavoratori ora il contratto a tempo determinato sembra essere l'unico modo per assumere. Ora deve cambiare".