Fmi: 'Italia a rischio, eviti stimoli pro-ciclo'

"In Italia condizioni finanziarie più stringenti e l'incertezza sulle future politiche" possono rallentare la crescita, afferma il Fmi nel documento preparato per il G20. "Stimoli di bilancio pro-ciclici dovrebbero essere evitati e cuscinetti di bilancio ricostruiti" nei paesi in cui i conti pubblici "sono su una traiettoria insostenibile e il deficit è eccessivo (Stati Uniti) o in cui la posizione è vulnerabile alla perdita di fiducia del mercato (Italia)". aggiunge il Fondo invitando tutti i paesi a perseguire politiche che sostengano la crescita di lungo termine contribuendo a una riduzione degli squilibri esterni ma che alla stesso tempo costruiscano spazi di bilancio.