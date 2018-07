Decreto dignità, salta causale rinnovo contratti stagionali

Salta la causale per i contratti per attività stagionali che potranno essere "rinnovati o prorogati" senza indicare specifiche motivazioni, come nel sistema in vigore. E' una delle modifiche della versione definitiva del decreto dignità, bollinata nella tarda serata di ieri dalla Ragioneria dello Stato. Il governo ha quindi parzialmente modificato la bozza precedente, così come caldeggiato dalla Lega.



Le misure contro il precariato, in particolare la stretta sulla durata dei contratti a termine, costerà 220,5 milioni dal 2018 al 2020, salendo a 710 milioni al 2027, con un ulteriore aggravio di circa 73 milioni l'anno a decorrere dal 2028. Così l'articolo sulle coperture del decreto dignità, aggiunto nella tarda serata di ieri nella versione bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nello stesso articolo si dà incarico all'Inps di monitorare ogni tre mesi "maggiori spese e minori entrate" al fine di garantire "la neutralità sui saldi di finanza pubblica".



L'aumento del Preu, il prelievo erariale unico su slot machine e videolotteries, sarà in due tranche e la prima scatterà già a settembre di quest'anno. E' quanto prevede la versione 'bollinata' del decreto dignità. La tassa su slot e vlt - si legge - "è fissata rispettivamente nel 19,25% e nel 6,25% dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal primo settembre 2018 e nel 19,5% e nel 6,5% a decorrere dal primo maggio 2019". Le maggiori entrate andranno a coprire il divieto di pubblicità di giochi e scommesse ma anche l'abolizione dello split payment sui professionisti.