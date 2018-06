Inflazione accelera all'1,4% a giugno. Balzo del carrello della spesa +2,6%

Il tasso di inflazione accelera all'1,4% a giugno dall'1% di maggio, nei dati Istat provvisori, e sale soprattutto per gli acquisti quotidiani dei consumatori. L'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annua, tornando sui livelli di maggio 2017. A trainare, spiega l'Istat, "sono di nuovo i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che registrano un aumento dei prezzi su base annua più che doppio di quello generale" (+2,9%). Pesano i prezzi dei beni energetici non regolamentati (+9,4%).



Sono in forte aumento a giugno i prezzi del cosiddetto carrello della spesa con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. L'Istat registra, nei dati provvisori, una crescita dello 0,2% su base mensile e del 2,6% su base annua (da +1,7% registrato a maggio).