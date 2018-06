Nuovo scontro sui dazi, Trump minaccia made in China.

Donald Trump minaccia nuovi dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari se Pechino replicherà a quelli già decisi da Washington pochi giorni fa. La Cina parla di ricatto e assicura "forti contromisure" in caso di loro attuazione. Lo scontro fa paura alle borse asiatiche, che finiscono in forte calo (Shanghai chiude -3,78%), mentre le quotazioni dell'oro sono in rialzo. Anche Piazza Affari in forte calo sul tonfo delle Borse di Asia e Pacifico, scivola a -1,41% a 21.793 punti