Borsa Milano in testa Europa, giù spread

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Piazza Affari si posizione in testa ai listini europei mentre lo spread tra btp e bund è calo di 8 punti base, a quota 177, e l'euro recupera terreno, posizionandosi a 1,181 sul dollaro. Dagli investitori arriva dunque un'apertura di credito a Lega e M5s, i cui leader hanno mandato ieri messaggi concilianti ai mercati sul loro governo.

Sul listino milanese (+0,66% il Ftse Mib), ieri penalizzato dallo stacco delle cedole di molte 'big', corre Azimut (+2,89%), con la holding di controllo Timone Fiduciaria che è pronta a stringere la presa. Bene Fca (+2%) in attesa del piano industriale l'1 giugno, assieme a Ferrari (+1,32%), in luce anche Leonardo (+1,72%) e Finecobank (+1,64%). Ben acquistata Saipem (+1,53%) grazie alla spinta del petrolio e, tra le utiliti, A2A (+1,3%). Recuperano terreno i bancari con in testa Mediobanca (+0,97%) e Unicredit (+0,91%) mentre viene venduto il Banco Bpm (-1,93%). Deboli anche Moncler (-0,41%) e Prysmian (-0,15%).