Borsa: Europa apre contrastata, MpS sotto pressione

Piazza Affari è maglia rosa fra i listini del Vecchio continente, che hanno aperto la seduta in ordine sparso. Milano ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,49%. Piatta Francoforte (+0,01%), in calo sia Londra (-0,1%), sia Parigi (-0,21%).

Spread subito in salita dopo i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund supera nuovamente la soglia dei 150 punti base (151,5) dai 148 dell'apertura. Il tasso sul decennale del Tesoro è in rialzo al 2,13%.

Il titolo di Mps è stato inizialmente sospeso in apertura di Borsa. Al momento segna una perdita teorica dello 0,1%. Dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, che prevede di rivedere la mission della banca, ieri il titolo ha chiuso in calo dell'8,8% a 2,92 euro. Successivamente il titolo è rientrato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro.