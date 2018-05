Tim, presente il 66,7% del capitale all'assemblea della sfida sul Cda

(ANSA) - ROZZANO (MILANO), 04 MAG - Ha preso il via a Rozzano l'assemblea di Tim chiamata a nominare il nuovo cda, dopo che le dimissioni dei consiglieri di Vivendi hanno provocato la decadenza del board. All'assise, dove si sfidano la lista dei francesi e quella presentata del fondo attivista Elliott, è presente il 66,77% del capitale.

Gli azionisti rilevanti non sono cambiati. Vivendi è presente con il 23,94% del capitale, Elliott con l'8,85% e Cdp con il 4,78 per cento. Franco Bernabè, vice presidente di Tim assume la presidenza dell'assemblea essendo il presidente Arnaud de Puyfontaine dimissionario. Il manager francese però, a differenza del 24 aprile per l'assemblea sul bilancio, è in sala, seduto in prima fila.