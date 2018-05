Chitarre Gibson sono in bancarotta

Gibson, lo storico produttore di chitarre americano, getta la spugna dopo 120 anni di gloriosa attivita' e chiede la bancarotta. Con il ricorso al Chapter 11, Gibson punta al rilancio liquidando le sue attivita' di elettronica per il consumo e di accessori e riorganizzando quelle per gli stumenti musicali. E soprattutto a una riduzione del debito. Le chitarre Gibson sono state suonate da mostri sacri del blues e del rock come B.B. King, Elvis, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Santana, Jimmi Page. Gibson e' stata fondata nel 1894 e le sue chitarre elettriche Les Paul sono fra le piu' vendute di tutti i tempi.