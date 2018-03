Europa debole, effetto dazi Trump. Fca, sempre più pesante in Borsa

L'effetto dei dazi che il presidente Usa Donald Trump vuole introdurre sui metalli importati frena anche i listini europei, dopo aver affossato Wall Street e le principali borse asiatiche. La peggiori sono Milano (-1,2%) e Francoforte (-1%), precedute da Parigi (-0,85%), Madrid (-0,71%) e Londra (-0,27%), abituata con la Brexit a muoversi autonomamente rispetto ai listini continentali. In calo (-0,7%) le vendite al dettaglio in Germania a febbraio, attese in rialzo dello 0,7%. Negativi i futures su Wall Street in vista degli indici dell'Università del Michigan su fiducia, aspettative economiche e inflazione. Pesano Fca (-5%), Volkswagen (-2,11%) e Peugeot (-2,08%) dopo le vendite di auto in Italia. Sul fronte dell'acciaio cedono Voestalpine (-2,14% a Vienna), OutoKumpu (-1,76% a Helsinki), ArcelorMittal (-1,61% a Parigi) e Thyssenkrupp (-1,66%) a Francoforte.

Fca: sempre più pesante a Milano (-6%) - Appare sempre più pesante Fca in Piazza Affari, dove il titolo cede il 6% a 16,01 euro in una mattinata difficile per l'intero comparto dell'auto in Europa, con i rivali che cedono in media il 2%. All'indomani delle vendite in calo in Italia a febbraio (-10%) segnano il passo anche Exor (-4,16%), a monte della catena di controllo, Ferrari (-3,6%) e Cnh (-3,73%).

Analisti, vendite Usa e Italia penalizzano titoli auto - Pesano sui listini europei i titoli automobilistici a partire da Fca (-5,41%) e Ferrari (-3%), precedute da Volkswagen (-2,65%) e Daimler (-2,16%), mentre Bmw (-1,85%), Renault e Peugeot (-1,9%) entrambe, cedono meno del 2%. Tra le cause indicate dagli analisti di Goldman Sachs ci sono le vendite di auto, "in calo del 2% anno su anno" e soprattutto una situazione di "debolezza sul lato dei consumatori, nonostante i continui incentivi alle vendite" che si traducono nel "quarto mese consecutivo di calo delle vendite negli Usa dopo la ripresa di settembre/ottobre a seguito degli uragani Harvey e Mari". Secondo Morgan Stanley "le vendite di auto negli Usa sono calate molto lo scorso anno per le auto (-13%)", nonostante la tenuta del settore dei veicoli commerciali (+4%), associate ai "rischi macroeconomici che spaventano gli investitori". Proprio ieri, poi, sul mercato italiano le immatricolazioni sono scese dell1,42% in febbraio, e le vendite di Fca del 10,85%. Gli analisti di Fidentiis, invece, puntano il dito sul rialzo dei prezzi globali dell'acciaio, che penalizzano il comparto delle quattro ruote. Sullo sfondo, poi, ci sono i dazi di Trump sull'acciaio, che, sempre secondo gli Fidentiis, potrebbero "pesare per il 2-5%" sui margini dei costruttori giapponesi. Proprio questa mattina a Tokyo Honda ha ceduto il 3,78%, Mazda il 2,92%, Toyota il 2,37%, Subaru il 2,12% e Nissan l'1,38%, mentre a Seul Hyundai ha lasciato sul campo il 3,41%.