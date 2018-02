Bayer vede chiusura su Monsanto entro giugno

(ANSA) – LEVERKUSEN, 28 FEB - Bayer punta a chiudere l'acquisizione della Monsanto nel secondo trimestre di quest'anno. "Il nostro obiettivo ora è quello di essere in grado di chiudere l'operazione nel secondo trimestre del 2018", sottolinea il ceo del colosso chimico farmaceutico tedesco, Werner Baumann alla presentazione dei dati di bilancio. "Ciò non influisce sulla nostra aspettativa di una positiva conclusione dell'esame del regolatore né sulla nostra convinzione che questo è il passo giusto", aggiunge.

Intanto Bayer archivia il 2017 con utili in crescita del 61,9% a 7,3 miliardi di euro. Il fatturato sale dell'1,5% a 35,01 miliardi. L'Ebitda si attesta a 9,2 miliardi e l'ebit cresce del 2,9% a 5,9 miliardi. Si è trattato di un altro anno record per il farmaceutico con un incremento dei ricavi del 4,3%. L'indebitamento è calato del 69,5% 3,59 miliardi di euro.